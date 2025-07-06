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Военнослужащий на Ровенщине во время обустройства позиций нашел зубы мамонта

21:18, 6 июля 2025
Найденные зубы, вероятно, принадлежат мамонту, который жил на территории Древней Волыни более 12 тысяч лет назад.
Военнослужащий на Ровенщине во время обустройства позиций нашел зубы мамонта
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Во время службы недалеко от белорусской границы военнослужащий из Ровенщины обнаружил уникальную находку — останки мамонта. Во время обустройства позиций он заметил участок грунта с необычным цветом и текстурой, а расчистив землю, обнаружил структуру, похожую на зуб, рассказали в Ровенской областной государственной администрации.

«Сначала подумал, что это камень. Но рельеф и форма указывали на то, что это нечто гораздо более древнее», — рассказывает военнослужащий Сергей, который служит в ВСУ с 2014 года.

Сергей — родом из Ровенщины. Участвовал в АТО, а полномасштабное вторжение застало его на Сумщине. Позже часть дислоцировалась на севере Ровенщины, где он и наткнулся на уникальную находку.

О находке военнослужащий сообщил Управлению по делам ветеранов Ровенской ОГА. Благодаря сотрудничеству с экспертами останки передали в Здолбуновский краеведческий музей.

По словам директора музея Александра Чижевского, найденные зубы, вероятно, принадлежат мамонту, который жил на территории Древней Волыни более 12 тысяч лет назад.

Останки уже взяты на учет. В дальнейшем они будут внесены в Электронный государственный реестр национального музейного фонда.

Источник фото: Ровенская ОГА

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Ровно военнослужащие граница

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