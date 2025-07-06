На пункте пропуска с Румынией меняют порядок движения транспорта: новые правила с 7 июля

С 7 июля в будние дни будет приостанавливаться оформление транспортных средств.

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Государственная пограничная служба Украины сообщила о временных изменениях в порядке пропуска транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.

В частности, по информации румынской стороны, с 7 июля в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 15:00 периодически будет приостанавливаться оформление транспортных средств.

В то же время, это не касается пешеходов. Пешеходное сообщение останется без изменений — ограничение действует только для автомобилей.

Причина ограничений — реконструкция моста через реку Тису, которая продлится ориентировочно 62 дня — до 3 сентября.

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