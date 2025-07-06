На пункті пропуску з Румунією змінюють порядок руху транспорту: нові правила з 7 липня

З 7 липня у будні дні призупинятиметься оформлення транспортних засобів.

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Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасові зміни у порядку пропуску транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією.

Зокрема, за інформацією румунської сторони, з 7 липня у будні дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00 періодично призупинятиметься оформлення транспортних засобів.

Водночас це не стосується пішоходів. Пішохідне сполучення залишатиметься без змін — обмеження діє лише для автомобілів.

Причина обмежень — реконструкція мосту через річку Тиса, яка триватиме орієнтовно 62 дні — до 3 вересня.

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