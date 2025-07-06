Як чоловікам віком 18–60 років отримати паспорт за кордоном: юристи відповіли

Якщо військово-обліковий документ недійсний, оформити паспорт буде неможливо.

Джерело фото: Michal Fanta, HZS KHK

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Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт без обов’язкового пред’явлення військово-облікового документа. Але важливо, аби такий документ був дійсним.

Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Що потрібно зробити:

звернутися до закордонного підрозділу ДП «Документ»;

працівник перевірить дійсність військово-облікового документа через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Як відбувається перевірка:

Через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

У яких випадках можуть відмовити в оформленні паспорта:

Якщо військово-обліковий документ недійсний , оформити паспорт буде неможливо .

, оформити паспорт буде . Якщо запису у Реєстрі немає, працівник передасть інформацію до Реєстру. У цьому випадку документи для оформлення паспорта приймають без подання військово-облікового документа.

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