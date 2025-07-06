Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячену Нацполіції – фото

15:35, 6 липня 2025
До готівкового обігу буде введено близько 10 млн штук таких монет.
НБУ ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, присвячену Нацполіції – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна поліція України». Монета вшановує професіоналізм, мужність і відданість поліцейських, які щоденно стоять на захисті громадян.

Презентація відбулась за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана та Голови Національної поліції України Івана Вигівського.

Дизайн монети

Пам’ятна обігова монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

  • Аверс монети — ідентичний до стандартної 10-гривневої монети зразка 2018 року: в центрі — номінал, рік випуску та Державний Герб в обрамленні давньоруського орнаменту.
  • Реверс містить стилізовану композицію з представниками різних підрозділів поліції, над якими зображено емблему Нацполіції — восьмикутну зірку з Тризубом. По колу — напис «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ», унизу — гасло «СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ».

Обіг і реалізація

Монета є законним платіжним засобом на території України — обов’язкова до приймання за номіналом у всіх видах розрахунків. НБУ поступово забезпечуватиме банки та інкасаційні компанії такими монетами для видачі клієнтам.

До готівкового обігу буде введено близько 10 млн штук таких монет.

Окрім того, частину тиражу (20 тисяч роликів) буде випущено у спеціальних сувенірних роликах по 25 монет у кожному.

Придбати ролики можна буде з 8 липня:

  • у інтернет-магазині НБУ,
  • у банках-дистриб’юторах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція гроші НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За відмову виконати наказ військовослужбовцю не можна буде призначити умовне покарання – до Ради внесли законопроект

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – законопроект

За військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності – депутати внесли законопроект.

Депутати пропонують застосувати коефіцієнти для визначення розміру додаткових доплат військовослужбовцям

Також нардепи пропонують закріпити, що об’єм грошового забезпечення, яке враховується при призначенні чи перерахунку пенсій військовим, має включати всі додаткові доплати, крім одноразових.

Вступ в дію норми про надбавку за знання англійської поліцейським, прокурорам та чиновникам буде відкладено – Кабмін пояснив причини

Наразі закон про англійську мову передбачає, що надбавка для чиновників, військових, поліцейських, прокурорів та інших набуде чинності після припинення воєнного стану.

Суддям пропонують надати прямий доступ до державних реєстрів і баз даних

Комітетський законопроект пропонує дозволити помічникам суддів і секретарям судових засідань за дорученням судді формувати запити та отримувати інформацію з реєстрів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду