НБУ ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен, посвященную Нацполиции – фото

Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная полиция Украины». Монета отмечает профессионализм, мужество и преданность полицейских, которые ежедневно стоят на защите граждан.
Презентация состоялась при участии заместителя Председателя НБУ Алексея Шабана и Главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского.
Дизайн монеты
Памятная оборотная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
Обращение и реализация
Монета является законным средством платежа на территории Украины — обязательна к приему по номиналу во всех видах расчетов. НБУ постепенно будет обеспечивать банки и инкассаторские компании такими монетами для выдачи клиентам.
В наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких монет.
Кроме того, часть тиража (20 тысяч роликов) будет выпущена в специальных сувенирных роликах по 25 монет в каждом.
Приобрести ролики можно будет с 8 июля:
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