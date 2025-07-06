Нужно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту: официальное разъяснение юристов

Паспорт-книжечка остается действительным бессрочно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году менять паспорт-книжечку (образца 1994 года) на ID-карту не обязательно, если документ действителен и не требует обновления. Об этом рассказали в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Согласно действующему законодательству, паспорт-книжечка остается действительным бессрочно, поэтому обменивать его на ID-карту можно исключительно по желанию.

Однако обмен документа является обязательным в следующих случаях:

▪️ изменение личных данных (например, фамилии)

▪️ наличие ошибок в паспорте

▪️ физическое повреждение документа или фотографии

▪️ отсутствие фото после достижения 25 или 45 лет (его необходимо вклеить в течение месяца после дня рождения)

Важно: если оснований для обмена нет — паспорт-книжечка остается действительным.

С 1 ноября 2016 года в Украине оформляют только ID-карты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.