Чи потрібно змінювати паспорт-книжечку на ID-картку: офіційне роз'яснення юристів

Паспорт-книжечка залишається дійсним безстроково.

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У 2025 році змінювати паспорт-книжечку (зразка 1994 року) на ID-картку не обов’язково, якщо документ чинний та не потребує оновлення. Про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з чинним законодавством, паспорт-книжечка залишається дійсним безстроково, тож обмінювати його на ID-картку можна виключно за бажанням.

Втім, обмін документа є обов’язковим у таких випадках:

▪️ зміна особистих даних (наприклад, прізвища)

▪️ наявність помилок у паспорті

▪️ фізичне пошкодження документа або фотографії

▪️ відсутність фото після досягнення 25 або 45 років (його потрібно вклеїти впродовж місяця після дня народження)

Важливо: якщо підстав для обміну немає — паспорт-книжечка залишається чинним.

З 1 листопада 2016 року в Україні оформлюють лише ID-картки.

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