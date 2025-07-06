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Хто підлягає мобілізації з 18 років – роз’яснення ТЦК

14:03, 6 липня 2025
Чоловіків від 18 років можуть мобілізувати, якщо вони офіцери запасу чи пройшли строкову службу.
Хто підлягає мобілізації з 18 років – роз’яснення ТЦК
Фото: Getty Images
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Харківський обласний ТЦК та СП спростував чутки про зниження мобілізаційного віку в Україні, уточнивши умови, за яких 18-річні громадяни можуть бути призвані до війська, повідомила пресслужба відомства 6 липня 2025 року.

Відповідно до Указу Президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року, в Україні діє загальна мобілізація, продовжена відповідно до наступних указів. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, визнані придатними до військової служби, без права на відстрочку чи бронювання. Чоловіки від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках: якщо вони є офіцерами запасу або проходили строкову службу. В інших ситуаціях вони можуть вступити до війська добровільно, уклавши контракт.

Мобілізаційні заходи в Україні, зокрема на Харківщині, тривають безперервно. Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, ТЦК та СП, місцеві органи влади та командири військових частин забезпечують призов громадян. Повістки вручаються особисто, поштою або через групи оповіщення цілодобово за місцем проживання, роботи, навчання чи в громадських місцях.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі) разом із посвідченням особи. Представники ТЦК, поліції та прикордонної служби мають право перевіряти ці документи. У разі порушення законодавства про мобілізацію поліція може затримувати громадян і доставляти їх до ТЦК (ст. 259, 262 КУпАП, ст. 38 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»).

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ТЦК мобілізація

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