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Кто подлежит мобилизации с 18 лет – разъяснение ТЦК

14:03, 6 июля 2025
Мужчин от 18 лет могут мобилизовать, если они офицеры запаса или прошли срочную службу.
Кто подлежит мобилизации с 18 лет – разъяснение ТЦК
Фото: Getty Images
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Харьковский областной ТЦК и СП опроверг слухи о снижении мобилизационного возраста в Украине, уточнив условия, при которых 18-летние граждане могут быть призваны в армию, сообщила пресс-служба ведомства 6 июля 2025 года.

В соответствии с Указом Президента Украины №69/2022 от 24 февраля 2022 года, в Украине действует всеобщая мобилизация, продленная в соответствии со следующими указами. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к военной службе, без права на отсрочку или бронирование. Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях: если они являются офицерами запаса или проходили срочную службу. В других ситуациях они могут вступить в армию добровольно, заключив контракт.

Мобилизационные мероприятия в Украине, в частности на Харьковщине, продолжаются непрерывно. В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, ТЦК и СП, местные органы власти и командиры воинских частей обеспечивают призыв граждан. Повестки вручаются лично, по почте или через группы оповещения круглосуточно по месту жительства, работы, учебы или в общественных местах.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме) вместе с удостоверением личности. Представители ТЦК, полиции и пограничной службы имеют право проверять эти документы. В случае нарушения законодательства о мобилизации полиция может задерживать граждан и доставлять их в ТЦК (ст. 259, 262 КУоАП, ст. 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе»).

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ТЦК мобилизация

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