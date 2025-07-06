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Дія снова запустила услугу єВідновлення: обновленный сервис уже доступен

19:30, 6 июля 2025
Пока услуга была на паузе, специалисты улучшили ее работу и функционал.
Дія снова запустила услугу єВідновлення: обновленный сервис уже доступен
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После короткой паузы цифровая услуга єВідновлення снова доступна в приложении и на портале «Дія». Как сообщили в команде сервиса 6 июля, реестры успешно обновлены, а сама услуга стала лучше.

Во время технической паузы разработчики улучшили функционал, чтобы сделать процесс подачи заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье еще проще для пользователей.

Программа єВідновлення позволяет получить финансовую помощь на восстановление жилья, пострадавшего в результате вооруженной агрессии России.

Напомним, что Правительство выделило еще 3,5 млрд грн на программу єВідновлення. Эти средства позволят расширить поддержку для семей, потерявших жилье из-за вооруженной агрессии России, и ускорить процесс их возвращения к полноценной жизни.

єВідновлення – это программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Старт программы єВідновлення состоялся в 2023 году, и в настоящее время ее функционирование позволяет пострадавшим получить денежные компенсации для проведения текущих и капитальных ремонтов, а также в форме жилищного сертификата, благодаря которому доступна покупка нового жилья взамен полностью разрушенного. Также доступна возможность подачи заявлений на получение компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

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