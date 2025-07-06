660 авто, 4600 дронов на более 40 млн евро – результаты встречи ГУР с норвежским союзником

Fritt Ukraina усиливает украинскую разведку на более чем 40 миллионов евро.

Фото: ГУР

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вместе с заместителем Вадимом Скибицким провел встречу с депутатом парламента Норвегии и председателем благотворительной организации Fritt Ukraina Петером Фрьолихом, сообщила пресс-служба ГУР.

Организация Fritt Ukraina передала украинским защитникам около 660 автомобилей, более 4600 дронов, тысячи средств связи, компьютеров, генераторов и другого оборудования на сумму более чем 40 миллионов евро. Помощь доставляется непосредственно в зону боевых действий, а Фрёлих неоднократно работал с украинскими подразделениями на передовой.

«Объемы поддержки, которые мы получаем от Fritt Ukraina, - демонстрация того, что демократический мир понимает вызовы, которые несет российская агрессия. Мы очень ценим эту солидарность. Укрепляя Украину, вы укрепляете безопасность всей Европы», - отметил Буданов, подчеркнув важность сотрудничества в поддержке спецподразделений и развития научно-оборонных проектов.

Фрёлих подтвердил, что фонд с начала полномасштабного вторжения передал сотни машин и дронов, в частности для подразделения «Кракен», и продолжает искать новые источники финансирования для обеспечения разведчиков. Скибицкий, в свою очередь, обратил внимание на угрозы со стороны России, которая, по данным разведки, планирует потратить 1,1 триллиона долларов на подготовку к возможной войне с НАТО в 2027-2036 годах, что является крупнейшей программой перевооружения РФ после распада СССР.

Фото: ГУР

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