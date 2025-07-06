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Каждый микрочип – это спасенная жизнь, – Сибига призвал партнеров инвестировать в технологии

15:17, 6 июля 2025
Украина призывает партнеров инвестировать в технологии и усилить санкции против России.
Каждый микрочип – это спасенная жизнь, – Сибига призвал партнеров инвестировать в технологии
Фото: DW
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров увеличить инвестиции в украинские технологии и усилить санкции против России, чтобы ограничить ее доступ к технологиям, написал он в социальной сети X.

Сибига подчеркнул, что война заставила Украину ускорить внедрение инноваций, благодаря чему страна достигла значительных успехов в сфере беспилотников, боевого искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифрового управления и банковских технологий. «Мы призываем партнеров инвестировать больше в украинские технологии и помогать нам в массовом производстве наших лучших инноваций. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогают нам сейчас, получат непосредственную пользу от наших инноваций в будущем», - отметил министр.

Он подчеркнул, что украинские технологии уже способствуют трансатлантической безопасности и укрепят как Украину, так и ее союзников. В то же время Сибига призвал к немедленному усилению санкций против России: «Каждый микрочип, в котором отказано Москве, - это спасенная жизнь. Россия должна быть лишена всех ресурсов для своей военной машины». Министр также выступил за сокращение доходов РФ от нефти и полное перекрытие ее доступа к технологиям.

«Давайте расширим технологический разрыв между свободой и тиранией, превратив инновации в щит. Не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества», - добавил Сибига.

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МИД оборона Андрей Сибига

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