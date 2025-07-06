Кожен мікрочіп – це врятоване життя, – Сибіга закликав партнерів інвестувати в технології

Україна закликає партнерів інвестувати в технології та посилити санкції проти Росії.

Фото: DW

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів збільшити інвестиції в українські технології та посилити санкції проти Росії, щоб обмежити її доступ до технологій, написав він у соціальній мережі X.

Сибіга підкреслив, що війна змусила Україну прискорити впровадження інновацій, завдяки чому країна досягла значних успіхів у сфері безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового управління та банківських технологій. «Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають безпосередню користь від наших інновацій у майбутньому», – зазначив міністр.

Він наголосив, що українські технології вже сприяють трансатлантичній безпеці та зміцнять як Україну, так і її союзників. Водночас Сибіга закликав до негайного посилення санкцій проти Росії: «Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, – це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів для своєї військової машини». Міністр також виступив за скорочення доходів РФ від нафти та повне перекриття її доступу до технологій.

«Давайте розширимо технологічний розрив між свободою і тиранією, перетворивши інновації на щит. Не лише для України, але й для усієї трансатлантичної спільноти», – додав Сибіга.

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