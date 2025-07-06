660 авто, 4600 дронів на понад 40 млн євро – результати зустрічі ГУР з норвезьким союзником

Кирило Буданов обговорив із норвезьким депутатом підтримку спецпідрозділів та інвестиції в оборону.

Фото: ГУР

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов разом із заступником Вадимом Скібіцьким провів зустріч із депутатом парламенту Норвегії та головою благодійної організації Fritt Ukraina Петером Фрьоліхом, повідомила пресслужба ГУР.

Організація Fritt Ukraina передала українським захисникам близько 660 автомобілів, понад 4600 дронів, тисячі засобів зв’язку, комп’ютерів, генераторів та іншого обладнання на суму більш ніж 40 мільйонів євро. Допомога доставляється безпосередньо в зону бойових дій, а Фрьоліх неодноразово працював із українськими підрозділами на передовій.

«Обсяги підтримки, які ми отримуємо від Fritt Ukraina, — демонстрація того, що демократичний світ розуміє виклики, які несе російська агресія. Ми дуже цінуємо цю солідарність. Зміцнюючи Україну, ви зміцнюєте безпеку всієї Європи», – зазначив Буданов, наголосивши на важливості співпраці в підтримці спецпідрозділів і розвитку науково-оборонних проєктів.

Фрьоліх підтвердив, що фонд із початку повномасштабного вторгнення передав сотні машин і дронів, зокрема для підрозділу «Кракен», і продовжує шукати нові джерела фінансування для забезпечення розвідників. Скібіцький, у свою чергу, звернув увагу на загрози з боку Росії, яка, за даними розвідки, планує витратити 1,1 трильйона доларів на підготовку до можливої війни з НАТО у 2027–2036 роках, що є найбільшою програмою переозброєння РФ після розпаду СРСР.

Фото: ГУР

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