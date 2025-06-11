Практика судів
  1. В Україні

Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення

23:48, 11 червня 2025
Кошти дозволять розширити підтримку для родин, які втратили житло через збройну агресію Росії.
Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що Уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення. Ці кошти дозволять розширити підтримку для родин, які втратили житло через збройну агресію Росії, та пришвидшити процес їх повернення до повноцінного життя.

«Продовжуємо розвивавати програму єВідновлення. Прийняте рішення дозволить видати ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нових помешкань, а також профінансувати відбудову приватних будинків на власній земельній ділянці для сотень родин», - заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На сьогодні понад 100 тисяч українських родин вже отримали допомогу в межах програми — на ремонт, відбудову або придбання нового житла.

Майже 90 тисяч українців отримали грошові компенсації для відновлення пошкодженого житла. Понад 18,5 тисячі громадян отримали житлові сертифікати для придбання нової оселі замість знищеної. Майже 11 тисяч українців вже придбали нове житло, серед них понад 4,5 тисячі — це внутрішньо переміщені особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Депутати лише пропонують нові штрафи за перевищення швидкості, але поки жодних змін Верховна Рада не ухвалювала.

Пенсійний фонд з 1 липня отримає нові повноваження щодо призначення соцдопомоги

З 1 липня функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю передаються від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду.

ВККС визначила прохідний бал з тестів на знання історії української державності для кандидатів у судді

Визначено прохідний бал тестування знань з історії української державності з урахуванням того, що до другого етапу допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 65% максимально можливого бала, у кількості не більше 7200.

В Україні з’явиться спеціальний орган-координатор з питань протидії антисемітизму

Кабмін визначить центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Кабмін погодив законопроект про нові умови проведення вакцинації населення

Пропонується передбачити права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва