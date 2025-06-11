Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення

Кошти дозволять розширити підтримку для родин, які втратили житло через збройну агресію Росії.

Фото: suspilne.media

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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що Уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення. Ці кошти дозволять розширити підтримку для родин, які втратили житло через збройну агресію Росії, та пришвидшити процес їх повернення до повноцінного життя.

«Продовжуємо розвивавати програму єВідновлення. Прийняте рішення дозволить видати ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нових помешкань, а також профінансувати відбудову приватних будинків на власній земельній ділянці для сотень родин», - заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На сьогодні понад 100 тисяч українських родин вже отримали допомогу в межах програми — на ремонт, відбудову або придбання нового житла.

Майже 90 тисяч українців отримали грошові компенсації для відновлення пошкодженого житла. Понад 18,5 тисячі громадян отримали житлові сертифікати для придбання нової оселі замість знищеної. Майже 11 тисяч українців вже придбали нове житло, серед них понад 4,5 тисячі — це внутрішньо переміщені особи.

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