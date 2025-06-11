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Кабмин выделил еще 3,5 млрд грн на программу єВідновлення

23:48, 11 июня 2025
Средства позволят расширить поддержку для семей, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии России.
Кабмин выделил еще 3,5 млрд грн на программу єВідновлення
Фото: suspilne.media
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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что правительство выделило дополнительно 3,5 миллиарда гривен на программу «єВідновлення». Эти средства позволят усилить помощь семьям, утратившим жилье в результате военной агрессии России, и ускорить их возвращение к полноценной жизни.

«Продолжаем развивать программу «єВідновлення». Принятое решение позволит выдать еще более 2 тысяч жилищных сертификатов на приобретение нового жилья, а также профинансировать восстановление частных домов на собственной земле для сотен семей», — заявил Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

На сегодняшний день более 100 тысяч украинских семей уже получили помощь в рамках программы — на ремонт, восстановление или покупку нового жилья.

Почти 90 тысяч украинцев получили денежные компенсации для восстановления поврежденного жилья. Более 18,5 тысячи граждан получили жилищные сертификаты на покупку нового жилья взамен уничтоженного. Почти 11 тысяч украинцев уже приобрели новое жилье, среди них более 4,5 тысячи — внутренне перемещенные лица.

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Кабинет Министров Украины єВідновлення

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