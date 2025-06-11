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Андрей Ермак спрогнозировал, что будущая дипломатия будет интегрирована с искусственным интеллектом

17:49, 11 июня 2025
Андрей Ермак предложил представить переговоры, на которых искусственный интеллект в реальном времени анализирует эмоции делегаций.
Андрей Ермак спрогнозировал, что будущая дипломатия будет интегрирована с искусственным интеллектом
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Искусственный интеллект уже меняет правила игры на поле боя и в дипломатии, а по словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, в будущем безопасность будет определяться технологиями — алгоритмами, которые управляют дронами, ракетами и даже дипломатическими переговорами.

Основная цель технологий — минимизировать человеческое участие в военных действиях. «Шутки про „терминатора“ больше не воспринимаются как фантастика», — отметил Ермак. И это не только вопрос одноразового прорыва, но и постоянного обновления и адаптации.

Он подчеркнул, что развитие технологий будет только ускоряться, и в разработках военного ИИ участвуют все — от Запада до Глобального Юга. Часть решений уже работает у нас.

Старая оружие, которое десятилетиями было символом силы, постепенно теряет актуальность. Представления о безопасности, построенные в 80-х годах, больше не работают. Украина уже стала частью этого технологического противостояния, где безопасность будет зависеть от инноваций.

Ермак отметил, что в ближайшие годы внешняя дипломатия также изменится благодаря искусственному интеллекту.

«Алгоритмы уже сегодня анализируют сигналы, обрабатывают тысячи страниц аналитики и помогают принимать решения с прогнозом сценариев развития событий. Завтра это будет полноценная цифровая система, которая предсказывает поведение сторон, моделирует сценарии переговоров в реальном времени и подсказывает оптимальные точки компромисса», — указал он.

Украина осознает важность технологического преимущества в обеспечении безопасности и готовится к будущим изменениям.

В частности, это:
• Переговоры, на которых в реальном времени ИИ анализирует эмоции делегаций.
• Подготовка к визиту, где искусственный интеллект за минуты изучает архивы, привычки и даже язык тела партнеров и предоставляет перечень решений.
• Команды дипломатов, усиленные системами прогнозирования политических кризисов — еще до того, как они начались.

«Уже сегодня на ключевых переговорах стороны часто привлекают психологов, которые анализируют язык, паузы, поведение. Завтра их работу будут выполнять системы ИИ с точностью до миллисекунды — распознавая изменение интонации, эмоциональный фон или даже стресс», — отметил Ермак.

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офис президента искусственный интеллект Андрей Ермак

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