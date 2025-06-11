Андрій Єрмак спрогнозував, що майбутня дипломатія буде інтегрована з штучним інтелектом

Андрій Єрмак запропонував уявити перемовини, де штучний інтелект в реальному часі аналізує емоції делегацій.

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Штучний інтелект вже змінює правила гри на полі бою та в дипломатії, а за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, у майбутньому безпека буде визначатися технологіями — алгоритмами, які керують дронами, ракетами і навіть дипломатичними переговорами.

Основне завдання технологій — мінімізувати людську участь у військових діях. «Жарти про «термінатора» більше не сприймаються як щось фантастичне», — зазначив Єрмак. І це не лише питання разового прориву, а постійне оновлення та адаптація.

Він підкреслив, що розвиток технологій буде лише прискорюватись, а у розробках воєнного ШІ беруть участь всі – від Заходу до Глобального Півдня. Частина рішень вже працюють у нас.

Стара зброя, яка десятиліттями була символом сили - поступово втрачає актуальність. Уявлення про безпеку, збудовані в 80-х, більше не працюють. Україна вже стала частиною цього технологічного протистояння, де безпека залежатиме від інновацій.

Єрмак зазначив, що у найближчі роки зовнішня дипломатія також зміниться завдяки штучному інтелекту.

«Алгоритми вже сьогодні аналізують сигнали, обробляють тисячі сторінок аналітики й допомагають ухвалювати рішення з прогнозом сценаріїв розвитку подій. Завтра – це буде повноцінна цифрова система, яка передбачає поведінку сторін, моделює сценарії переговорів в реальному часі і підказує оптимальні точки компромісу», - вказує він.

Україна розуміє важливість технологічної переваги у забезпеченні безпеки та готується до майбутніх змін.

Зокрема, це:

Переговори, де в реальному часі ШІ аналізує емоції делегацій.

Підготовка до візиту, де штучний інтелект за хвилини вивчає архіви, звички і навіть мову тіла партнерів та надає перелік рішень.

Команди дипломатів, посилені системами прогнозування політичних криз – ще до того, як вони почалися.

«Уже сьогодні у ключових переговорах сторони часто залучають психологів, які аналізують мову, паузи, поведінку. Завтра їхню роботу виконуватимуть системи ШІ з точністю до мілісекунди – розпізнаючи зміну інтонації, емоційний фон чи навіть стрес», - вказав Єрмак.

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