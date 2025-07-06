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Дія знову запустила послугу єВідновлення: оновлений сервіс уже доступний

19:30, 6 липня 2025
Поки послуга була на паузі, фахівці покращили її функціонал та роботу.
Дія знову запустила послугу єВідновлення: оновлений сервіс уже доступний
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Після короткої паузи цифрова послуга єВідновлення знову доступна в застосунку та на порталі «Дія». Як повідомили в команді сервісу 6 липня, реєстри успішно оновлено, а сама послуга стала кращою.

Під час технічної перерви розробники покращили функціонал, щоб зробити процес подання заявки на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло ще простішим для користувачів.

Програма єВідновлення дозволяє отримати фінансову допомогу на відновлення житла, яке постраждало внаслідок збройної агресії Росії.

Нагадаємо, що Уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення. Ці кошти дозволять розширити підтримку для родин, які втратили житло через збройну агресію Росії, та пришвидшити процес їх повернення до повноцінного життя.

єВідновлення – це програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Старт програми єВідновлення відбувся у 2023 році і наразі її функціонування дозволяє постраждалим отримати грошові компенсації для проведення поточних та капітальних ремонтів та у формі житлового сертифіката, завдяки якому доступна купівля нового житла за повністю зруйноване. Також доступна можливість подачі заяв для надання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

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війна Дія нерухомість єВідновлення

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