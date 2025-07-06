Как мужчинам в возрасте 18–60 лет получить паспорт за границей: юристы ответили

Если военно-учетный документ недействителен, оформить паспорт будет невозможно.

Источник фото: Michal Fanta, HZS KHK

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, могут оформить паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт без обязательного предъявления военно-учетного документа. Но важно, чтобы такой документ был действительным.

Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Что нужно сделать:

обратиться в зарубежное подразделение ГП «Документ»;

сотрудник проверит действительность военно-учетного документа через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов

Как происходит проверка:

Через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

В каких случаях могут отказать в оформлении паспорта:

Если военно-учетный документ недействителен , оформить паспорт будет невозможно .

, оформить паспорт будет . Если записи в Реестре нет, сотрудник передаст информацию в Реестр. В этом случае документы для оформления паспорта принимаются без предъявления военно-учетного документа.

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