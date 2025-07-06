Військовослужбовець на Рівненщині під час облаштування позицій знайшов зуби мамонта

Знайдені зуби, ймовірно, належать мамонту, який мешкав на території Древньої Волині понад 12 тисяч років тому.

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Під час служби поблизу білоруського кордону військовослужбовець з Рівненщини знайшов унікальну знахідку — рештки мамонта. Під час облаштування позицій він помітив ділянку ґрунту з незвичним кольором і текстурою, а розчистивши землю, виявив структуру, схожу на зуб, розповіли в Рівненській обласній державній адміністрації.

«Спочатку подумав, що це камінь. Але рельєф і форма свідчили, що це щось набагато давніше», — розповідає військовий Сергій, який служить у ЗСУ з 2014 року.

Сергій — родом з Рівненщини. Брав участь в АТО, а повномасштабне вторгнення застало його на Сумщині. Згодом частина дислокувалася на півночі Рівненщини, де він і натрапив на унікальну знахідку.

Про знахідку військовослужбовець повідомив Управління у справах ветеранів Рівненської ОДА. Завдяки співпраці з фахівцями рештки передали до Здолбунівського краєзнавчого музею.

За словами директора музею Олександра Чижевського, знайдені зуби, ймовірно, належать мамонту, який мешкав на території Древньої Волині понад 12 тисяч років тому.

Рештки вже взято на облік. В подальшому вони будуть внесені до Електронного державного реєстру національного музейного фонду.

Джерело фото: Рівненська ОДА

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