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Военные могут вернуть деньги, если протез некачественный: ваши права и куда жаловаться

17:03, 6 июля 2025
В Минветеранов разъяснили, что делать, если военным изготовили некачественный протез.
Военные могут вернуть деньги, если протез некачественный: ваши права и куда жаловаться
Источник фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos
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Протезы — важная часть жизни многих Защитников и Защитниц, которые получили серьезные ранения или перенесли тяжелые заболевания. От качества протеза зависит мобильность и независимость человека, поэтому этот вопрос крайне важен.

Однако, отмечают в Минветеранов, к сожалению, иногда протезы изготавливают с нарушением стандартов, что может не только вызывать дискомфорт, но и наносить физический вред.

Важно знать: вы имеете право на замену протеза, возврат денег и качественный результат.

Ваши права и рекомендации:

  • Вы свободны самостоятельно выбирать протезный центр.
  • Ознакомиться с перечнем протезных предприятий и государственными программами можно на платформе Министерства социальной политики Украины.
  • Никто не имеет права навязывать вам, где проходить протезирование. Если вы почувствовали давление — обращайтесь в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Как выбрать хорошего протезиста:

  • Имеет профильное образование и сертификацию.
  • Работает в сфере протезирования не менее 2 лет.
  • Учитывает индивидуальные потребности пациента.
  • Имеет положительные отзывы как специалист.

Документы — ваша защита

Сохраняйте копии всех актов, договоров и спецификаций — они помогут в случае необходимости переделки или возврата денег.

Самая распространенная проблема — некачественный куксоприемник

Если гильза натирает, сползает или вызывает онемение, значит она изготовлена неправильно. Такой протез нельзя считать пригодным.

Не подписывайте акт выполненных работ, если протез неудобен

Если изделие не соответствует вашим потребностям — не соглашайтесь на сдачу работы. Это ваш основной рычаг влияния.

Куда обращаться с жалобами:

  • Гослекслужба — если протез не соответствует медицинским стандартам

[email protected]

  • Фонд социальной защиты инвалидов — если протез изготовлен по государственной программе

[email protected], [email protected]

  • НСЗУ — если вам не предоставили возможность выбрать протезное предприятие

[email protected]

В обращении укажите контактные данные, название предприятия, краткое описание проблемы и приложите сканы актов или договоров.

«Ваши жалобы никоим образом не повлияют на возможность получить бесплатное протезирование в будущем», — подчеркнули в Минветеранов.

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