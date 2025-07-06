Военные могут вернуть деньги, если протез некачественный: ваши права и куда жаловаться

Протезы — важная часть жизни многих Защитников и Защитниц, которые получили серьезные ранения или перенесли тяжелые заболевания. От качества протеза зависит мобильность и независимость человека, поэтому этот вопрос крайне важен.
Однако, отмечают в Минветеранов, к сожалению, иногда протезы изготавливают с нарушением стандартов, что может не только вызывать дискомфорт, но и наносить физический вред.
Важно знать: вы имеете право на замену протеза, возврат денег и качественный результат.
Ваши права и рекомендации:
Как выбрать хорошего протезиста:
Документы — ваша защита
Сохраняйте копии всех актов, договоров и спецификаций — они помогут в случае необходимости переделки или возврата денег.
Самая распространенная проблема — некачественный куксоприемник
Если гильза натирает, сползает или вызывает онемение, значит она изготовлена неправильно. Такой протез нельзя считать пригодным.
Не подписывайте акт выполненных работ, если протез неудобен
Если изделие не соответствует вашим потребностям — не соглашайтесь на сдачу работы. Это ваш основной рычаг влияния.
Куда обращаться с жалобами:
[email protected], [email protected]
В обращении укажите контактные данные, название предприятия, краткое описание проблемы и приложите сканы актов или договоров.
«Ваши жалобы никоим образом не повлияют на возможность получить бесплатное протезирование в будущем», — подчеркнули в Минветеранов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.