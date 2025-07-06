Гетманцев: украинские модели OnlyFans заплатили 350 миллионов гривен налогов за год

Одна девушка заплатила более 40 миллионов гривен за два года, уточнил глава Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что украинские авторы контента на платформе OnlyFans заплатили около 350 миллионов гривен налогов за прошлый год. Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

По словам Гетманцева, некоторые создатели контента декларируют миллионные доходы и добросовестно платят налоги. «Одна девушка даже заплатила более 40 миллионов гривен за два года. Это только налог — мы понимаем, что заработала она больше. Если на нее есть спрос, если это работает и закрыто, не транслируется на общих экранах — в чем вообще проблема?» — отметил он.

Политик также подчеркнул необходимость декриминализации статьи о распространении порнографии и создания условий для легальной деятельности таких авторов — с соответствующей уплатой налогов.

Напомним, ранее на сайте Президента появилась петиция с просьбой декриминализировать производство контента для взрослых.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Раде рекомендовали принять за основу законопроект о декриминализации съемки и распространения видео для взрослых.

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