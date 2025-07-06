Потеря документов во время войны — что делать военнослужащим, пошаговая инструкция

Как действовать в случае утраты различных видов документов, куда обращаться и что нужно подготовить для их восстановления.

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Потеря документов вследствие боевых действий может осложнить доступ к государственным услугам и ряду важных выплат, поэтому государством предусмотрены четкие механизмы восстановления утраченных документов. В Министерстве юстиции рассказали, как действовать в случае утраты различных видов документов, куда обращаться и что нужно подготовить для их восстановления.

Восстановление документа на недвижимое имущество

Если потерян документ на недвижимое имущество, выданный после 1 января 2013 года, сведения о нем содержатся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Выписка из этого реестра дает право распоряжаться этим имуществом или подавать, например, заявление на компенсацию, если оно повреждено или уничтожено. Выписку можно заказать онлайн на портале Дия, обратиться в ЦНАП или к нотариусу и получить ее в бумажном виде.

Если документ оформлен до 1 января 2013 года и сведения о нем не внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, нужно обращаться к нотариусу или органу, который выдал документ. Если получить дубликат невозможно (потеря архивов и т.п.), нужно обращаться в суд.

Восстановление паспорта

В случае потери или кражи документа нужно оформить новый. Для этого необходимо обратиться в Государственную миграционную службу.

Необходимые документы для восстановления паспорта:

заявление установленного образца о потере/краже паспорта

выписка из ЕРДР (если паспорт украден в Украине)

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус (для бездомных, ВПО, лиц за рубежом)

фото 10×15 см (для лиц с ограниченной мобильностью или под стражей/лечением)

заграничный паспорт (даже с истёкшим сроком действия)

заявление о снятии с консульского учёта (при необходимости)

документы об оплате административного сбора или освобождении от оплаты

документ законного представителя и доверенность (при необходимости)

налоговая карта

документы о месте жительства, детях, браке/разводе, смене имени и т.д.

Изготовление паспорта занимает до 20 дней. Если паспорт нужен срочно — до 10 дней. Стоимость административного сбора — 558 грн, срочного — 928 грн. Кроме того, за потерю паспорта нужно оплатить штраф (от 17 до 51 грн).

Восстановление военного билета

Военный билет может существовать в двух форматах: электронном и бумажном. Обратите внимание, что только бумажный является обязательным для многих процедур. Внести изменения в учетные данные или снять с военного учета без бумажного билета невозможно.

Каждый военнообязанный, резервист, призывник должен надежно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила военного учета.

Потеря или повреждение военного билета — правонарушение. За это предусмотрен штраф — от 510 до 850 гривен. При повторном нарушении или в период военного положения штраф выше — от 850 до 1 700 гривен.

Для восстановления утерянного билета:

Военнообязанным, призывникам или резервистам нужно подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП и предоставить цветную фотокарточку 3×4 см.

Военнослужащим — подать рапорт командиру с указанием причин утраты. По факту рассмотрения рапорта начнется служебное расследование. После его завершения предоставить следующие документы:

рапорт о причинах утраты военного билета

паспорт

матовое фото 3×4 см без уголка

поврежденный документ или его остатки (если есть)

выписку из приказа по результатам служебного расследования (если документ утрачен).

Военный билет будет заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе.

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