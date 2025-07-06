В Дании женщин будут призывать на военную службу наравне с мужчинами — впервые в истории страны

Помимо расширения контингента, Дания также увеличивает срок службы — с четырех до 11 месяцев.

Источник фото: AP Photo / James Brooks

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Согласно новым правилам, принятым в Дании в начале июня, жительницы страны будут проходить военную службу на равных условиях с мужчинами, если их выберут в лотерее. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей датской армии.

Согласно датскому законодательству, все физически здоровые мужчины старше 18 лет обязаны проходить военную службу. Некоторые — как мужчины, так и женщины — вступают добровольно, а оставшиеся места заполняются с помощью лотерейной системы, которая ранее включала только мужчин.

Теперь к участию в лотерее будут привлекать и женщин. Это станет первым случаем в истории страны.

Решение принято в рамках масштабной оборонной реформы, одобренной еще в 2024 году. И хотя запуск программы изначально планировался на 2027 год, из-за роста угроз безопасности ее внедрение перенесли на 2025-й.

Полковник Кеннет Стрем, возглавляющий программу призыва, заявил, что этот шаг основан на «текущей ситуации в сфере безопасности».

Помимо расширения контингента, Дания также увеличивает срок службы — с четырех до 11 месяцев. Первые пять месяцев молодые военнослужащие будут проходить базовую подготовку, после чего отправятся на шесть месяцев оперативной службы с дополнительными учебными блоками.

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