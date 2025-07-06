Нідерланди підвищують внесок за проживання для працюючих українських біженців

Із жовтня Нідерланди підвищують оплату для українців у притулках до 992 євро на місяць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня 2025 року українські біженці, які працюють у Нідерландах, сплачуватимуть значно вищий особистий внесок за проживання в муніципальних притулках, повідомило видання NOS. За словами міністра притулку та міграції Кейзера, це рішення спрямоване на зменшення нерівності між працюючими шукачами притулку та переміщеними особами з України.

Наразі одинокий українець із доходом сплачує 105 євро на місяць за муніципальне житло. З жовтня ця сума зросте до 244,22 євро. «Підвищення внеску покриватиме витрати на газ, воду та електроенергію в притулках», – пояснив Кейзер. Крім того, українці, які проживають у притулках із наданим харчуванням, сплачуватимуть 252,18 євро на місяць за їжу. Таким чином, максимальний внесок для сім’ї з двох дорослих становитиме 992,80 євро на місяць.

Уряд Нідерландів підкреслює, що праця має залишатися вигідною, тому працюючі біженці завжди матимуть вищий дохід, ніж ті, хто живе на соціальну допомогу. У разі фінансових труднощів муніципалітети можуть застосовувати індивідуальні рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.