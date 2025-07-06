NVIDIA обогнала Apple и Microsoft – компания стала самой дорогой компанией мира с капитализацией $3,92 трлн

AI-чипы вывели компанию на первое место в мире.

Фото: Vector

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NVIDIA установила новый исторический рекорд, став самой дорогой публичной компанией мира с рыночной капитализацией $3,92 трлн, сообщает аналитический ресурс CompaniesMarketCap через NotebookCheck. За две недели капитализация компании выросла на 17% с $3,34 трлн, опередив предыдущего лидера - Apple, которая 6 декабря 2024 года оценивалась в $3,915 трлн, а также Microsoft.

Стремительный рост NVIDIA обусловлен высоким спросом на ее чипы, которые активно используются для обучения больших речевых моделей в технологической индустрии. Компания сосредотачивается на инфраструктурных решениях для отраслей с высокими вычислительными потребностями, а не на потребительских продуктах, таких как чат-боты. Например, модель Nemotron-4 (340B) предназначена для генерации синтетических данных.

Эксперты отмечают, что при условии сохранения интереса к искусственному интеллекту NVIDIA может еще больше укрепить свое лидерство на глобальном рынке.

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