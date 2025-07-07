Потеряли военный билет: какой штраф придется заплатить

Военный билет может существовать в двух форматах: электронном и бумажном, но только бумажный является обязательным для многих процедур.

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Каждый военнообязанный, резервист, призывник обязан надежно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила воинского учета, а его потеря или повреждение — это правонарушение.

Как сообщают в Минюсте, за это предусмотрен штраф — от 510 до 850 гривен. Если это произошло повторно или в период действия военного положения, штраф больше — от 850 до 1700 гривен.

Военный билет может существовать в двух форматах: электронном и бумажном. Но только бумажный является обязательным для многих процедур. Внести изменения в учетные данные или сняться с воинского учета без бумажного билета невозможно.

Чтобы восстановить потерянный билет:

Военнообязанным, призывникам или резервистам нужно подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП и предоставить цветную фотографию 3×4 см.

Военнослужащим — подать рапорт командиру о причинах потери. По факту рассмотрения рапорта будет начато служебное расследование. После его завершения предоставить следующие документы:

рапорт о причинах потери военного билета

паспорт

матовое фото 3×4 см без уголка

поврежденный документ или его остатки (при наличии)

выписку из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).

Военный билет будет заменен в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе.

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