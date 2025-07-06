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Лев утік із зоопарку та напав на фермера – тварину застрелили, а чоловік опинився у лікарні

22:59, 6 липня 2025
Лев напав на фермера на курорті в Туреччині.
Лев утік із зоопарку та напав на фермера – тварину застрелили, а чоловік опинився у лікарні
Фото ілюстративне
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У курортному місті Манавгат на півдні Туреччини лев на ім’я Зевс утік із зоопарку «Країна левів» і напав на 53-річного фермера Сулеймана Кіра, повідомило інформаційне агентство Demiroren. Постраждалого госпіталізували, а лева згодом застрелили правоохоронці. Про це пише АР.

За даними агентства, рано вранці лев вирвався з клітки та через кілька годин напав на Кіра, який спав на вулиці після поливу фісташкових дерев. «Я почув шерех, підняв ковдру, і лев накинувся на мене. Ми боролися, я схопив його за шию, і він відступив», – розповів Кір. Поліція, яка розшукувала тварину, відлякала її пострілами в повітря після звуку боротьби. Відеозапис від Ilhas показав, як лев блукав біля будинків, перш ніж зник у чагарниках.

Кіра доправили до лікарні з травмами голови, плеча та ніг. Поліцейські за допомогою дронів виявили лева в лісистій місцевості неподалік і застрелили його.

Зоопарк «Країна левів», де мешкають понад 30 левів, а також тигри, ведмеді та вовки, рекламує себе як домівку «найбільшої у світі лев’ячої родини». Причини втечі тварини наразі з’ясовуються, триває розслідування. Представники зоопарку ситуацію не коментують.

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Туреччина тварини

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