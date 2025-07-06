В Днепре сын до смерти избил 72-летнего отца

Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Полиция Днепра задержала мужчину, который во время ссоры нанес смертельные травмы своему 72-летнему отцу, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Самарском районе города на улице Пристань, где отец и сын проживали вместе. Во время конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары, от которых потерпевший скончался на месте. Полицейские отделения №1 Днепровского районного управления полиции задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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