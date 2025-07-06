Зеленский подписал новый пакет санкций против России: фокус на криптовалютных схемах

Президент Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России с акцентом на криптовалютные схемы.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании нового пакета санкций, направленного на борьбу с российскими финансовыми схемами, в том числе в сфере криптовалют. Эти санкции введены по представлению Национального банка Украины и согласованы с международными партнерами.

В частности, в список попал молдавский бизнесмен и политик Илан Шор.

«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать», — отметил Зеленский.

По его словам, поскольку традиционные финансовые пути для России во многих местах заблокированы, она все активнее использует криптовалютные расчеты.

В новом пакете санкций — ограничения против 60 юридических лиц и 73 физических лиц, все — граждане России. Украина будет работать вместе с партнерами для синхронизации этих санкций с европейскими и другими международными инициативами.

«Это сложная работа: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас всех общая — заставить Россию прекратить войну и максимально ограничить ее потенциал», — подчеркнул Президент.

Зеленский также сообщил, что на следующей неделе планируется принятие новых решений по синхронизации санкций Европейского Союза с украинским законодательством.

«На следующей неделе мы готовим и новые решения, наши, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза — все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же, как и наши, украинские санкции в Евросоюзе», — указал Глава государства.

Указ 465/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» размещен на сайте Президента.

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