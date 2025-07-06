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Граница под лапой – пограничники на Львовщине зафиксировали необычного гостя

23:59, 6 июля 2025
Медведь вышел к границе и попал в кадр.
Граница под лапой – пограничники на Львовщине зафиксировали необычного гостя
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На Львовщине камеры наблюдения отдела «Смильница» 7-го пограничного Карпатского отряда зафиксировали медведя, который прогуливался вблизи государственной границы, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Современные системы фото- и видеонаблюдения, внедренные по стандартам ЕС и НАТО, позволяют пограничникам эффективно контролировать даже труднодоступные участки. Однако ГПСУ напоминает, что пограничная зона - не место для прогулок или рискованных экспериментов. В лесах Самборщины, кроме живописной природы, обитают дикие животные, в частности медведи, волки и кабаны, которые могут представлять опасность.

Граждан призывают соблюдать пограничный режим и выбирать только официальные туристические маршруты, чтобы избежать рисков для жизни и здоровья.

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Львов граница

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