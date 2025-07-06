В Одессе согласовали открытие 27 пляжных зон – где отдыхать

Одесская областная военная администрация согласовала открытие 29 пляжных зон, 27 из них — в Одессе. Об этом сообщили в областной государственной администрации.
В частности, в список входят:
Еще 2 пляжа открыты в области:
В то же время в ОГА подчеркивают, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружения подозрительных предметов — нахождение людей у моря запрещено.
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