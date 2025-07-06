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В Одессе согласовали открытие 27 пляжных зон – где отдыхать

21:36, 6 июля 2025
Также два пляжа открыты в области.
В Одессе согласовали открытие 27 пляжных зон – где отдыхать
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Одесская областная военная администрация согласовала открытие 29 пляжных зон, 27 из них — в Одессе. Об этом сообщили в областной государственной администрации.

В частности, в список входят:

  • «Итака»
  • Инклюзивный пляж «Безмеж»
  • Буфет на Малом Фонтане
  • «Гранд Петтин»
  • «Куба»
  • Пляж «Калетон»
  • Муниципальный пляж «Чайка»
  • «Сигал Бич»
  • Муниципальный пляж «Курортный»
  • «Паблик»
  • «Андерхилл»
  • «Либерти»
  • «Ибица»
  • «Варадеро»
  • «Кораблик»
  • «Киви»
  • 5 участков «Соло Бич»
  • Пляж «Кокос»
  • «Кокос-Курортный»
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»
  • Ланжерон
  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)

Еще 2 пляжа открыты в области:

  • Центральный городской пляж (Черноморск)
  • Пляж в поселке Приморское (Измаильский район)

В то же время в ОГА подчеркивают, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружения подозрительных предметов — нахождение людей у моря запрещено.

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Одесса Черное море

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