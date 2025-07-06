В Одессе согласовали открытие 27 пляжных зон – где отдыхать

Также два пляжа открыты в области.

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Одесская областная военная администрация согласовала открытие 29 пляжных зон, 27 из них — в Одессе. Об этом сообщили в областной государственной администрации.

В частности, в список входят:

«Итака»

Инклюзивный пляж «Безмеж»

Буфет на Малом Фонтане

«Гранд Петтин»

«Куба»

Пляж «Калетон»

Муниципальный пляж «Чайка»

«Сигал Бич»

Муниципальный пляж «Курортный»

«Паблик»

«Андерхилл»

«Либерти»

«Ибица»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Киви»

5 участков «Соло Бич»

Пляж «Кокос»

«Кокос-Курортный»

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»

Ланжерон

Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана)

Еще 2 пляжа открыты в области:

Центральный городской пляж (Черноморск)

Пляж в поселке Приморское (Измаильский район)

В то же время в ОГА подчеркивают, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружения подозрительных предметов — нахождение людей у моря запрещено.

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