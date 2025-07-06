В КГВА не подтвердили взрыв на ТЭЦ-6 на левом берегу – что известно

На левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на левом берегу несколько улиц остались без электроснабжения в жилых домах. Накануне в СМИ сообщили о пожаре.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы, ожидается информация об ориентировочном времени восстановления электроснабжения.

В то же время в городе опровергли информацию о взрыве на ТЭЦ-6. Пожар удалось локализовать, угрозы населению нет.

«Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован», — указал Ткаченко.

Такое же заявление сделали в Киевтеплоэнерго:

«ТЭЦ-6 работает в штатном режиме.

Угрозы энергоснабжению Киева нет.

В СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6. Киевтеплоэнерго информирует, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет.

Угрозы для энергоснабжения Киева также нет.

На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.