Кабмин усовершенствовал правила финансирования ветеранских инициатив — ключевые новации

Изменения касаются, в частности, деятельности Украинского ветеранского фонда и уточнения перечня распорядителей средств.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство приняло изменения в Порядок использования средств, которыми обновляет правила использования бюджетных средств, направленных на поддержку предприятий, учреждений и организаций в сфере ветеранской политики. Изменения касаются, в частности, деятельности Украинского ветеранского фонда и уточнения перечня распорядителей средств. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Среди ключевых новаций:

Право получить грант от Украинского ветеранского фонда будут иметь только те общественные объединения, где руководителем или членом исполнительного органа является ветеран, пострадавший участник Революции Достоинства, лицо с особыми заслугами перед Родиной, а также члены семей погибших или умерших защитников и защитниц.

Больше возможностей для новых участников. Изменения создают условия для более широкого привлечения новых заявителей к грантовым программам Украинского ветеранского фонда.

Новый статус для «Бородянки». В перечень распорядителей бюджетных средств включен Научно-учебный экспертный центр «Бородянка» — новое название бывшего Бородянского центра социально-психологической реабилитации населения.

Эти изменения должны обеспечить более эффективное и целевое использование бюджетных средств в ветеранской сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.