В Україні затвердили нові правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги, а обов’язковим правилом до всіх домашніх тварин буде наявність ветеринарного документа.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», уряд вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом.

Міністерство розвитку громад та територій України розкрило деталі постанови Кабміну № 176.

У відомстві підкреслюють, що це вперше, коли встановлені єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.

«До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обо’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.

Зазначається, що рішення Уряду набуває чинності після офіційної публікації. Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

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