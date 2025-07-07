Практика судів
  1. В Україні

В Україні затвердили нові правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах

19:56, 7 липня 2025
Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги, а обов’язковим правилом до всіх домашніх тварин буде наявність ветеринарного документа.
В Україні затвердили нові правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», уряд вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом.

Міністерство розвитку громад та територій України розкрило деталі постанови Кабміну № 176.

У відомстві підкреслюють, що це вперше, коли встановлені єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.

«До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обо’язкових правил до всіх домашніх тварин – наявність ветеринарного документа.

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни – повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

Собаки середнього та великого розміру (10 – 45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.

Зазначається, що рішення Уряду набуває чинності після офіційної публікації. Затверджені правила обов’язкові до виконання всіма перевізниками, які здійснюють внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європарламенті почалися дебати щодо вотуму недовіри президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у відсутності прозорості та підзвітності, оскільки вона не розкрила свої текстові повідомлення з генеральним директором Pfizer в рамках підготовки до багатомільярдної угоди щодо вакцини під час пандемії Covid-19.

Американська торговельна палата закликала скасувати пільги для посилок до 150 євро з придбаними через інтернет-платформи товарами і зменшити кількість «спрощенців»

Американську торговельну палату турбують питання податкових пільг для посилок вартістю менше 150 євро, а також те, що деякі інтернет-провайдери і заклади громадського харчування в Україні користуються спрощеною системою оподаткування.

Бюджетний комітет Ради погодив збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

Уряд увів обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду

Уряд встановив, що отримання бюджетного гранту можливе виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

За відмову виконати наказ військовослужбовцю не можна буде призначити умовне покарання – до Ради внесли законопроект

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду