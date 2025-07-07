Военных не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества – законопроект

За военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности – депутаты внесли законопроект.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты, включая главу правоохранительного комитета Верховной Рады Сергея Ионушаса, зарегистрировали законопроект 13452, согласно которому военнослужащих не смогут освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Так, в статью 22 КУоАП, которая устанавливает возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения, предлагается добавить норму, согласно которой положения этой статьи 22 не применяются к военным административным правонарушениям, предусмотренным главой 13-Б КУоАП, совершенным во время действия военного положения.

Также предлагается увеличить до одного года срок для наложения административного взыскания за совершение военных административных правонарушений, предусмотренных главой 13-Б КУоАП, совершенных в условиях военного положения.

В настоящее время частью 2 статьи 38 КУоАП предусмотрено, что взыскание, в том числе за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения, может быть наложено не позднее чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения.

«Указанное в отдельных случаях приводит к уклонению от административной ответственности за совершение военных административных правонарушений во время действия военного положения, что, в свою очередь, не способствует поддержанию надлежащего уровня правопорядка в подразделениях и воинских частях и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания», – считают депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.