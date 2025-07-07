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Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – законопроект

12:32, 7 липня 2025
За військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності – депутати внесли законопроект.
Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – законопроект
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Народні депутати, включно з головою правоохоронного комітету Верховної Ради Сергієм Іонушасом, зареєстрували законопроект 13452, за яким військовослужбовців не зможуть звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Так, у статті 22 КУпАП, яка встановлює можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, пропонується додати норму, відповідно до якої положення цієї статті 22 не застосовуються до військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП, вчинених під час дії воєнного стану.

Також пропонується збільшити до одного року строк для накладення адміністративного стягнення за вчинення військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП, вчинених в умовах воєнного стану.

Наразі частиною 2 статті 38 КУпАП передбачено, що стягнення, у тому числі за вчинення військових адміністративних правопорушень під час дії воєнного стану може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення.

«Зазначене, в окремих випадках призводить до уникнення від адміністративної відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень під час дії воєнного стану, що в свою чергу не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку у підрозділах та військових частинах та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання», вважають депутати.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект військові адміністративне правопорушення

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