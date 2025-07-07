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Постачання непридатних ракетних установок на 90 млн грн — підозру отримав колишній посадовець Міноборони

12:50, 7 липня 2025
Йому та двом екскерівникам оборонного підприємства інкримінують постачання неякісного озброєння, яке завдало державі мільйонних збитків.
Постачання непридатних ракетних установок на 90 млн грн — підозру отримав колишній посадовець Міноборони
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Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства, які постачали непридатні ракетні установки і нанесли державі шкоду у 90 млн грн. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. На цю ж суму і завдано шкоди державі.

Підслідність кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими Головного слідчого управління СБ України.

Так, у межах розслідування встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох екскерівників оборонного підприємства.

Слідчі ГСУ Служби безпеки України, за оперативного супроводу ДВКР СБ України зазначеним особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

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ОГП зброя оборона Генеральний прокурор України Міноборони Руслан Кравченко

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