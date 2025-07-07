Рій терору: у Франції бджоли влаштували масову атаку на перехожих

В результаті атаки бджіл – троє людей у важкому стані.

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У муніципалітеті Оріяк департаменту Канталь на півдні Франції стався рідкісний випадок масового нападу бджіл на перехожих, повідомило BFMTV.

Сотні бджіл раптово атакували людей, ужаливши 24 особи протягом кількох хвилин. Троє постраждалих були госпіталізовані у важкому стані. Бджолярі зазначають, що подібні інциденти є вкрай рідкісними, а причини агресивної поведінки рою залишаються нез’ясованими.

Раніше тисячі бджіл оселилися в будинку ЖК Сирецькі Сади у Києві.

Крім того, у США перекинулася вантажівка, яка перевозила вулики з бджолами — на волю вирвались 14 мільйонів комах

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