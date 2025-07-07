Рой террора: во Франции пчелы устроили массовую атаку на прохожих

В результате атаки пчел – три человека в тяжелом состоянии.

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В муниципалитете Орияк департамента Канталь на юге Франции произошел редкий случай массового нападения пчел на прохожих, сообщило BFMTV.

Сотни пчел внезапно атаковали людей, ужалив 24 человека в течение нескольких минут. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пчеловоды отмечают, что подобные инциденты являются крайне редкими, а причины агрессивного поведения роя остаются невыясненными.

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