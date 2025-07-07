Суд подчеркнул, что проживание отца за границей не является основанием для лишения родительских прав, но и не освобождает его от обязанностей перед ребенком

Женщина просила лишить бывшего мужа родительских прав из-за многолетнего отсутствия участия в воспитании сына, но суд признал такие основания недостаточными.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области отказал матери малолетнего мальчика в иске о лишении родительских прав отца ребёнка, однако предупредил его о необходимости изменить отношение к воспитанию сына.

Обстоятельства дела № 680/195/25:

В иске женщина пояснила, что развелась с мужем, когда их сыну ещё не исполнился один год. После этого его отец уехал за границу и уже более девяти лет не общается с ребёнком, не участвует в его воспитании, не интересуется его жизнью, здоровьем и успехами в учёбе, не оказывает материальной помощи на содержание.

Это, по её мнению, свидетельствует о сознательном пренебрежении родительскими обязанностями и фактическом уклонении от их исполнения. В то же время лишение мужчины родительских прав обеспечит ребёнку беспрепятственный пересечение государственной границы, изменение места жительства.

По мнению суда, проживание отца за пределами Украины не может свидетельствовать об уклонении от выполнения обязанностей в отношении сына. Вместе с тем нахождение за границей не освобождает его от выполнения родительских обязанностей и не является препятствием для общения с ребёнком.

Суд не согласился с выводом органа опеки и попечительства о целесообразности лишения ответчика родительских прав, поскольку в нём не приведены объективные данные о сознательном уклонении мужчины от выполнения родительских обязанностей и о том, что такое решение будет наилучшим образом соответствовать интересам ребёнка.

Тем не менее суд обратил внимание на информацию в заключении о том, что мальчик вообще не общается с отцом. А это в определённой степени свидетельствует о невыполнении родительских обязанностей, что связано с недостаточным участием в жизни сына.

«Однако, учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия, необходимость и соразмерность применения которой в обстоятельствах настоящего дела не доказана, суд приходит к выводу о преждевременности принятия такого решения и нецелесообразности лишения ответчика родительских прав, однако следует предупредить его о необходимости изменить своё отношение к обязанности по заботе и участию в жизни сына, а на городской совет как орган опеки и попечительства возложить контроль за выполнением ответчиком своих родительских обязанностей», — констатировал суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.