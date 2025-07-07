Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд подчеркнул, что проживание отца за границей не является основанием для лишения родительских прав, но и не освобождает его от обязанностей перед ребенком

19:01, 7 июля 2025
Женщина просила лишить бывшего мужа родительских прав из-за многолетнего отсутствия участия в воспитании сына, но суд признал такие основания недостаточными.
Суд подчеркнул, что проживание отца за границей не является основанием для лишения родительских прав, но и не освобождает его от обязанностей перед ребенком
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области отказал матери малолетнего мальчика в иске о лишении родительских прав отца ребёнка, однако предупредил его о необходимости изменить отношение к воспитанию сына.

Обстоятельства дела № 680/195/25:

В иске женщина пояснила, что развелась с мужем, когда их сыну ещё не исполнился один год. После этого его отец уехал за границу и уже более девяти лет не общается с ребёнком, не участвует в его воспитании, не интересуется его жизнью, здоровьем и успехами в учёбе, не оказывает материальной помощи на содержание.

Это, по её мнению, свидетельствует о сознательном пренебрежении родительскими обязанностями и фактическом уклонении от их исполнения. В то же время лишение мужчины родительских прав обеспечит ребёнку беспрепятственный пересечение государственной границы, изменение места жительства.

По мнению суда, проживание отца за пределами Украины не может свидетельствовать об уклонении от выполнения обязанностей в отношении сына. Вместе с тем нахождение за границей не освобождает его от выполнения родительских обязанностей и не является препятствием для общения с ребёнком.

Суд не согласился с выводом органа опеки и попечительства о целесообразности лишения ответчика родительских прав, поскольку в нём не приведены объективные данные о сознательном уклонении мужчины от выполнения родительских обязанностей и о том, что такое решение будет наилучшим образом соответствовать интересам ребёнка.

Тем не менее суд обратил внимание на информацию в заключении о том, что мальчик вообще не общается с отцом. А это в определённой степени свидетельствует о невыполнении родительских обязанностей, что связано с недостаточным участием в жизни сына.

«Однако, учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия, необходимость и соразмерность применения которой в обстоятельствах настоящего дела не доказана, суд приходит к выводу о преждевременности принятия такого решения и нецелесообразности лишения ответчика родительских прав, однако следует предупредить его о необходимости изменить своё отношение к обязанности по заботе и участию в жизни сына, а на городской совет как орган опеки и попечительства возложить контроль за выполнением ответчиком своих родительских обязанностей», — констатировал суд.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети алименты судебная практика родительские права лишение родительских прав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте начались дебаты по вотуму недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в отсутствии прозрачности и подотчетности, поскольку она не раскрыла свои текстовые сообщения с генеральным директором Pfizer в рамках подготовки к многомиллиардной сделке по вакцине во время пандемии Covid-19.

Американская торговая палата призвала отменить льготы для посылок до 150 евро с приобретенными через интернет-платформы товарами и уменьшить количество «упрощенцев»

Американскую торговую палату беспокоят вопросы налоговых льгот для посылок стоимостью менее 150 евро, а также то, что некоторые интернет-провайдеры и заведения общественного питания в Украине пользуются упрощенной системой налогообложения.

Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение оборонных расходов на 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

Правительство ввело ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, уже получавших бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда

Правительство установило, что получение бюджетного гранта возможно исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду