В Киеве ищут мужчину, который развернул флаг со свастикой в Печерском районе

В Киеве мужчина позорил символ государства свастикой – полиция открыла дело.

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Полиция Киева начала поиски неизвестного, который в Печерском районе столицы демонстрировал желто-синий флаг с нацистской свастикой, сообщила пресс-служба полиции.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина на улице показывает флаг с запрещенной символикой. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение или пропаганда нацистской символики). Сейчас продолжается розыск нарушителя для привлечения к ответственности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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