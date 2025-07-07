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TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США — появится новая версия приложения

12:07, 7 июля 2025
Компания представит новое приложение, чтобы отвечать требованиям американского законодательства и избежать блокировки.
TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США — появится новая версия приложения
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TikTok готовится к перезапуску в США — компания создает новую версию приложения под кодовым названием M2, которая должна заменить текущую до марта 2026 года.

По данным The Information, обновленное приложение появится в App Store и Google Play уже 5 сентября 2025 года. После этого всем американским пользователям придется обязательно перейти на новую платформу.

Этот шаг связан с планами продажи американского сегмента TikTok инвесторам, не связанным с Китаем. Материнская компания ByteDance сможет сохранить лишь миноритарную долю, что будет соответствовать требованиям законодательства США.

Тем не менее, сделка еще не подписана — ее должен одобрить китайский правительство. Переговоры между Пекином и Вашингтоном продолжаются, поскольку параллельно обсуждается и возможное снижение таможенных тарифов. По словам Дональда Трампа, США «почти» договорились по сделке, но без согласия Китая реализовать ее будет сложно.

Ранее Трамп заявил, что уже в ближайшие дни Вашингтон планирует обсудить с Китаем возможную сделку по популярному приложению TikTok. По его словам, речь идет о 7 или 8 июля.

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США Дональд Трамп Китай TikTok

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