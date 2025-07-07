ЦПД опроверг фейк о сбое на Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС в норме – фейковую «аварию» придумал враг.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг сообщения о якобы «аварийном сбое» на Южноукраинской атомной электростанции, которые активно распространяет российская пропаганда, сообщила пресс-служба ЦПД.

По данным НАЭК «Энергоатом», информация о «скрытой катастрофе» не соответствует действительности. Южноукраинская АЭС работает в штатном режиме, что подтверждают отчеты МАГАТЭ. В отчете от 4 июля упоминается только аварийное отключение линии электропередач на Запорожской АЭС из-за обстрелов, а отчет от 1 июля указывает на атаки дронов вблизи атомных станций, в частности Южноукраинской.

ЦПИ отмечает, что все ядерные объекты Украины находятся под постоянным наблюдением инспекторов МАГАТЭ, которые регулярно отчитываются об их состоянии. Распространение фейков о «сбое» является частью российской информационной кампании, направленной на дискредитацию энергетической безопасности Украины и сеяние паники среди населения.

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