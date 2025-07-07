ЦПД спростував фейк про збій на Південноукраїнській АЕС

Південноукраїнська АЕС у нормі – фейкову «аварію» вигадав ворог.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував повідомлення про нібито «аварійний збій» на Південноукраїнській атомній електростанції, які активно поширює російська пропаганда, повідомила пресслужба ЦПД.

За даними НАЕК «Енергоатом», інформація про «приховану катастрофу» не відповідає дійсності. Південноукраїнська АЕС працює в штатному режимі, що підтверджують звіти МАГАТЕ. У звіті від 4 липня згадується лише аварійне відключення лінії електропередач на Запорізькій АЕС через обстріли, а звіт від 1 липня вказує на атаки дронів поблизу атомних станцій, зокрема Південноукраїнської.

ЦПД наголошує, що всі ядерні об’єкти України перебувають під постійним наглядом інспекторів МАГАТЕ, які регулярно звітують про їхній стан. Поширення фейків про «збій» є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію енергетичної безпеки України та сіяння паніки серед населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.