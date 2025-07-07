TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США — з’явиться нова версія застосунку

Компанія представить новий застосунок, щоб відповідати вимогам американського законодавства та уникнути блокування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

TikTok готується до перезапуску в США — компанія створює нову версію застосунку під кодовою назвою M2, яка має замінити чинну до березня 2026 року.

За даними The Information, оновлений застосунок з’явиться в App Store і Google Play вже 5 вересня 2025 року. Після цього американським користувачам доведеться обов’язково перейти на нову платформу.

Цей крок пов’язаний із планами продати американську частину TikTok інвесторам, не пов’язаним із Китаєм. Материнська компанія ByteDance зможе зберегти лише міноритарну частку, що відповідатиме вимогам американського законодавства.

Втім, угода ще не підписана — її має затвердити уряд Китаю. Перемовини між Пекіном і Вашингтоном тривають, адже паралельно сторони обговорюють і можливе зниження митних тарифів. За словами Дональда Трампа, США «майже» домовилися про угоду, але без погодження з Китаєм реалізувати її буде складно.

Раніше Трамп заявив, що вже найближчими днями Вашингтон планує обговорити з Китаєм можливу угоду щодо популярного застосунку TikTok. За його словами, йдеться про 7 або 8 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.