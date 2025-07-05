Практика судів
  1. У світі

США і Китай готуються обговорити майбутнє TikTok — Трамп

16:58, 5 липня 2025
Президент США заявив, що сторони можуть розпочати переговори вже 7 або 8 липня, а угода щодо продажу американських активів TikTok фактично готова.
США і Китай готуються обговорити майбутнє TikTok — Трамп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями Вашингтон планує обговорити з Китаєм можливу угоду щодо популярного застосунку TikTok. За його словами, йдеться про 7 або 8 липня. Про це повідомляє Reuters.

Він додав, що Штати вже «фактично» мають домовленість про продаж американських активів TikTok.

«Думаю, ми почнемо у понеділок або вівторок… переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або кимось із його представників. Але загалом угода вже майже готова», — заявив Трамп.

Як відомо, минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін для китайської компанії ByteDance, аби вона позбулася американських активів TikTok.

Ще навесні сторони працювали над тим, щоб виділити TikTok у США в окрему компанію з більшістю американських інвесторів. Однак переговори зірвалися після того, як Китай натякнув, що не схвалить угоду через нові торговельні мита, оголошені Трампом, вказує видання.

Попри це, американський лідер зазначив, що, ймовірно, для завершення угоди все ж таки знадобиться згода Пекіна.

На запитання, наскільки він впевнений, що Китай погодиться, Трамп відповів: «Я не впевнений, але думаю, що так. У мене чудові стосунки з президентом Сі, і я вважаю, що ця угода вигідна як для Китаю, так і для нас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Китай TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прожитковий мінімум для суддів залишиться «замороженим» – Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Для розрахунку окладів суддів залишиться все той же «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн, а фінансування судів збільшувати не планують – бюджетна декларація на 2026-2028 роки

НАЗК представить зміни у перевірці декларацій, а Держфінмоніторинг чекає незалежний огляд – Меморандум з МВФ

Також Кабмін ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану, які вимагатимуть публікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Заява обвинуваченого про вчинення ним злочину є позасудовими показаннями і не може бути визнана допустимим доказом – Верховний Суд

У касаційній скарзі до Верховного Суду адвокат вказав про недопустимість заяви обвинуваченого про вчинення ним злочину, яка також надана ним за відсутності захисника.

Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Земельні ділянки у межах прикордонної смуги належать до земель оборони і можуть перебувати лише у державній власності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у питанні про те, чи розміщення частин земельних ділянок в межах прикордонної смуги автоматично відносить їх до земель оборони самим фактом такого розміщення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду