США і Китай готуються обговорити майбутнє TikTok — Трамп

Президент США заявив, що сторони можуть розпочати переговори вже 7 або 8 липня, а угода щодо продажу американських активів TikTok фактично готова.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями Вашингтон планує обговорити з Китаєм можливу угоду щодо популярного застосунку TikTok. За його словами, йдеться про 7 або 8 липня. Про це повідомляє Reuters.

Він додав, що Штати вже «фактично» мають домовленість про продаж американських активів TikTok.

«Думаю, ми почнемо у понеділок або вівторок… переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або кимось із його представників. Але загалом угода вже майже готова», — заявив Трамп.

Як відомо, минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін для китайської компанії ByteDance, аби вона позбулася американських активів TikTok.

Ще навесні сторони працювали над тим, щоб виділити TikTok у США в окрему компанію з більшістю американських інвесторів. Однак переговори зірвалися після того, як Китай натякнув, що не схвалить угоду через нові торговельні мита, оголошені Трампом, вказує видання.

Попри це, американський лідер зазначив, що, ймовірно, для завершення угоди все ж таки знадобиться згода Пекіна.

На запитання, наскільки він впевнений, що Китай погодиться, Трамп відповів: «Я не впевнений, але думаю, що так. У мене чудові стосунки з президентом Сі, і я вважаю, що ця угода вигідна як для Китаю, так і для нас».

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