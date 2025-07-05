США и Китай готовятся обсудить будущее TikTok — Трамп

Президент США заявил, что стороны могут начать переговоры уже 7 или 8 июля, а соглашение о продаже американских активов TikTok фактически готово.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшие дни Вашингтон планирует обсудить с Китаем возможную сделку по популярному приложению TikTok. По его словам, речь идет о 7 или 8 июля. Об этом сообщает Reuters.

Он добавил, что Штаты уже «фактически» достигли соглашения о продаже американских активов TikTok.

«Думаю, мы начнем в понедельник или вторник… переговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или кем-то из его представителей. Но в целом сделка уже почти готова», — заявил Трамп.

Как известно, в прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок для китайской компании ByteDance, чтобы она избавилась от американских активов TikTok.

Еще весной стороны работали над тем, чтобы выделить TikTok в США в отдельную компанию с большинством американских инвесторов. Однако переговоры сорвались после того, как Китай намекнул, что не одобрит сделку из-за новых торговых пошлин, объявленных Трампом, указывает издание.

Несмотря на это, американский лидер отметил, что, вероятно, для завершения сделки всё же потребуется согласие Пекина.

На вопрос, насколько он уверен, что Китай согласится, Трамп ответил: «Я не уверен, но думаю, что да. У меня отличные отношения с президентом Си, и я считаю, что эта сделка выгодна как для Китая, так и для нас».

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